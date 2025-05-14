Макрон пригрозил России новыми санкциями

Tекст: Антон Антонов

«Мы хотим ввести их в ближайшие дни в тесной координации с США, если она (Россия) подтвердит свой отказ от соблюдения (перемирия)», – приводит слова Макрона РИА «Новости» со ссылкой на TF1.

Также Макрон отметил, что представители так называемой «коалиции желающих» не получили ответа на требование о тридцатидневном перемирии, выдвинутое во время визита в Киев лидеров Британии, Польши, Франции и Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий. Макрон признал, что Франция больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности. Президент Франции отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.