Память Говорухина могут увековечить в Москве

Память режиссера, председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина, скончавшегося 14 июня, могут увековечить в Москве, сообщил председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

«Безусловно, он лидер всей культурной отрасли России, активный участник многих событий, боец за культуру. Так что он заслуживает глубокого уважения и памяти. А в чем она будет выражаться – будет ли это мемориальная доска или памятник, это зависит от того, кто и с каким предложением обратится в нашу комиссию. Мы в любом случае рассмотрим все поступившие предложения», – сказал Воскресенский, передает ТАСС.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», написал сценарии к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.