Эстонские военные выпустили ролик о победе над российским медведем

В Таллине на окнах автобусов появились рекламные плакаты Высшей военной школы Объединенных учебных заведений Сил обороны Эстонии, на которых изображены морда оскалившего пасть медведя и безучастное лицо эстонского солдата, а также слоган: «Важно, кто рядом с тобой, а не кто перед тобой».

Как передает «Sputnik Эстония», если отвлечься от ассоциации медведя с образом России и русских, то возникает вопрос: зачем на рекламе военного учебного заведения изображен именно этот хищник.

В публикации отмечается, что если речь идет о способности Сил обороны защитить жителей от опасных лесных хищников, то медведь уместнее смотрелся бы на плакате Эстонского общества охотников. Однако в таком случае на плакат следовало бы помещать не медведей, численность которых в Эстонии сравнительно невелика, а волков, которые гораздо опаснее. Но волк считается национальным символом страны, поэтому в роли главного врага эстонского народа мог бы выступить кабан, предполагают авторы публикации.

Но рекламный видеоролик Высшей военной школы, в котором российский танк Т-90 рассыпается в прах под неподвижным взглядом эстонского солдата, вполне доступно объясняет, почему именно медведь изображен на постере.

В начале июня норвежское издание VG со ссылкой на доклад Шведского института тотальной обороны сообщало, что в случае начала войны между Москвой и НАТО на «завоевание» Эстонии, Латвии и Литвы у России уйдет по меньшей мере трое суток.

На Западе регулярно заявляют о возможной «российской угрозе», хотя в Кремле опровергали заявления о возможном нападении России на кого-либо.