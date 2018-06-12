Трамп показал Ким Чен Ыну два варианта будущего КНДР

Дональд Трамп подготовил для Ким Чен Ына видеоролик, в котором показаны два варианта развития событий для КНДР и США – военное и мирное. «Я показал его вам, потому что это будущее, я имею в виду, что таким вполне может быть будущее», – отметил президент. Реакция Кима пока неизвестна.

На пресс-конференции президента США Дональда Трампа после его встречи с северокорейским лидером в Сингапуре в отеле Capella был показан ролик на корейском и на английском языке о будущем Кореи, сообщил Bloomberg. Причем гостям заранее не объяснили, что они смотрят, кто за этим стоит – США, Северная или Южная Корея, или Сингапур. Единственное, что значилось в титрах: «A Destiny Pictures Production» (производство компании Destiny Pictures).

Ролик сделан в формате трейлера и описывает варианты развития событий для США и КНДР. Их всего два: двигаться назад (изображена война и разруха) или вперед (показан запуск северокорейской ракеты в обратной перемотке, внезапно освещающаяся темная страна и строящиеся небоскребы). Мужской голос за кадром говорит о том, что 7 млрд людей населяют нашу планету, но лишь малая часть из них может оставить после себя серьезный след, и совсем немногие смогут принять решения или совершить шаги, меняющие ход истории. «Человеку предоставляется только один шанс, который может никогда не повториться. Что он выберет?», – заключает рассказчик, и на видео баскетболист бросает мяч в кольцо (Ким считается серьезным поклонником этого вида спорта.)

Ясность по поводу ролика внес сам Трамп. «Это придумали мы. Надеюсь, вам понравилось. Мне кажется, интересно представить это на корейском и английском языках. Я показал это ему (Ким Чен Ыну) в конце встречи и думаю, что ему понравилось», – заявил президент США.

Фильм был показал Ким Чен Ыну и его помощникам на iPad и на «кассете». Его производством занимался Совет по нацбезопасности США. Целью было показать преимущества полной денуклеаризации и образ мирного и процветающего Корейского полуострова.

«Я показал его вам, потому что это будущее, я имею в виду, что таким вполне может быть будущее» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи. Внимание к переговорам Дональда Трампа с Ким Чен Ыном было приковано во всем мире. Приветственное рукопожатие лидеров длилось долгие 12 секунд. Они не только лично побеседовали более получаса, но и договорились по некоторым весьма спорным моментам, прежде всего по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.