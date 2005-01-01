Бывший украинский дипломат рассказал об оплате встречи Порошенко с Трампом

Бывший сотрудник посольства Украины в Вашингтоне Андрей Телиженко рассказал, как была организована и оплачена встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

В интервью украинскому изданию «Страна» Телиженко сказал, что встреча украинского и американского лидеров была организована и оплачена через лоббистскую структуры BGR. «До этого [министр иностранных дел Украины] Павел Климкин имел фото с Трампом – это тоже через официальную проплату BGR», – заметил он.

«Посольство в этой ситуации было за бортом», – добавил Телиженко, не указав источник финансирования для организации встречи. Он опроверг сообщения о том, что встреча глав государств якобы была организовала советником Трампа Майклом Коэном, пояснив, что все происходило «через влиятельную лоббистскую структуру» BGR.

«Коэн имеет единственное отношение к Украине через свою супругу, которая просто родом из Харькова», – сказал он.

По словам Телиженко, такой ситуации, при которой встреча двух лидеров стран организовывалась не через посольство, «не было даже во времена Януковича», когда у Украины «были прохладные отношения с Соединенными Штатами».

Он уточнил, что встреча Порошенко и Трампа не соответствовала протоколу. «При официальном визите президента его должна сопровождать первая леди, а встречать его перед Белым домом должен был сам Дональд Трамп, как это происходит в случае визитов других глав государств», – отметил он.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно сообщала, что Порошенко пустили на 20–минутную встречу к Трампу только за большие деньги.