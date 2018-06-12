СК нашел еще одного подозреваемого в трагедии на Волге

Следователи решают вопрос задержания владельца лодочной станции в Волгограде, не предотвратившего инцидент с катамараном, заявил официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что в настоящее время следователи Южного следственного управления на транспорте СК России продолжают работать на месте происшествия, передает РИА «Новости».

По словам Петренко, «решается вопрос о задержании владельца лодочной станции, не предпринявшего никаких действий по предотвращению выхода катамарана в акваторию реки Волги».

Ранее в СК заявили, что считают виновником столкновения с баржей в Волгограде владельца катамарана, управлявшего судном. Сообщалось также, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев, ранее судимый за действия сексуального характера и стрельбу.

Капитан баржи сообщил, что его команда до последнего пыталась уйти от столкновения с катамараном, а после него – спасти тонущих людей.

Напомним, 11 июня при столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибло 11 человек.