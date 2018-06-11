Известный американский актер умер в возрасте 20 лет

Актер и музыкант Джексон Оделл скончался в США на 21-м году жизни, сообщают СМИ.

Оделла обнаружили мертвым 8 июня в жилом доме в Лос-Анджелесе, пишет The Hollywood Reporter.

Семья Оделла опубликовала заявление о смерти актера, сообщает TMZ. Причина смерти не называется.

Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Джексон Оделл получил известность после по ролей в сериалах «Голдберги» и «Американская семейка», «Фостеры». Он снимался в кино и сериалах с 12 лет.