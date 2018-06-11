Помпео пригрозил увеличить давление на КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что давление на КНДР возрастет, если дипломатический подход не сработает.

«Если дипломатический подход не сработает, давление на Северную Корею возрастет», – сказал Помпео на брифинге в преддверии американо-северокорейского саммита, передает ТАСС.

По его словам, США «хотят узнать, искренни ли намерения» КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет хорошо.

Напомним, и Трамп, и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур. Их встреча должна состояться 12 июня.