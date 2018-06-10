В Германии заявили об устроенной Трампом катастрофе на саммите G7

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес заявила, что президент США Дональд Трамп – «суматошный человек», который устроил катастрофу на саммите G7.

«Дональд Трамп устроил катастрофу на саммите G7 и посредством твита распрощался с международной ответственностью», – передает слова Налес ТАСС.

По ее словам, так, как это делает Трамп, нельзя проводить «разумную и достойную доверия политику».

Лидер СДПГ отметила, что в существующих условиях Евросоюзу следует вместе с Канадой и Японией побеспокоиться о том, чтобы международное сотрудничество в вопросах примирения, разоружения, охраны окружающей среды и торговли «не вышло полностью из-под контроля».

Президент США Дональд Трамп по итогам саммита G7 обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи и велел представителям Вашингтона не подписывать итоговое коммюнике встречи лидеров «большой семерки».

По итогам встречи в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разногласия между странами G7 сохраняются.

Западные СМИ отметили разногласия среди лидеров «большой семерки», поставив в пример параллельно проходивший саммит ШОС.