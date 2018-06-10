Путин потребовал от чиновников реальных шагов по решению проблем из прямой линии

Президент Владимир Путин рассчитывает, что ответственные ведомства предпримут необходимые действия для решения проблем, озвученных во время прямой линии с россиянами 7 июня, рассказал глава государства в интервью для программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на канале НТВ.

«Важно, чтобы за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали», – сказал он, говоря об участии в прямой линии представителей правительства и руководства регионов.

Путин добавил, что он остался «в целом» доволен ответами чиновников. «Это профессиональные люди», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время президент отметил, что «персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена». «Персонификация должна быть очевидной», – считает президент.

Напомним, в четверг прошла ежегодная прямая линия с Путиным. Мероприятие длилось 4 часа 20 минут. Президент за это время успел ответить на 79 вопросов. Как отметили в Общественной палате, новый формат «Прямой линии с Владимиром Путиным» является более действенным, так как позволяет отслеживать выполнение поручений.