Канада отреагировала на обвинения со стороны Трампа

Офис канадского премьера Джастина Трюдо сделал заявление после того, как президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес главы правительства Канады.

Пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад заявил, что лидеры стран придерживаются того, о чем договорились на саммите. Как заявили в офисе премьера, Трюдо «не сказал ничего, чего не было сказано ранее – ни публично, ни в личных беседах с президентом».

Напомним, Трюдо утверждал, что G7 якобы согласовала общее итоговое коммюнике. Позднее США объявили, что отказались подписывать документ. Трамп раскритиковал канадского премьера, который в общении был «кротким и мягким», но начал делать враждебные заявления, едва Трамп покинул саммит.