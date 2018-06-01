Дочь пропавшего в Афганистане советского летчика рассказала об отце

Дочь пропавшего 30 лет назад в Афганистане летчика Сергея Пантелюка Лариса рассказала о своем отце. По данным СМИ, ее отец, возможно, найден.

«Мама поседела за одну ночь, когда узнала, что папа пропал в Афганистане. Замуж она так никогда и не вышла, все ждала его. Долгое время эта тема была почти закрыта в нашей семье. Без слез об отце мама смогла говорить только, когда мне исполнилось 16 лет», – рассказала дочь летчика, передает «Комсомольская правда».

В последний раз жене Пантелюка приходило письмо от него в августе 1987 года, за два месяца до его пропажи.

«У папы были отличные показатели в учебе, его считали очень перспективным. После Афгана он должен был идти в Академию, но, увы», – отметила девушка.

По ее словам, в детстве их семью часто навещали сослуживцы отца. В Ростовской области есть три мемориала, посвященные Пантелюку – в родном Зернограде, в Батайске и в самом Ростове.

Ранее в пятницу руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил, что советский летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся без вести пропавшим, жив. Предположительно, он находится в Пакистане. Почему он не выходил на связь в течение 30 лет, неизвестно. По данным СМИ, речь может идти о Сергее Пантелюке.