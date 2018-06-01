Названо вероятное местонахождение сбитого в Афганистане советского летчика

Советский военный летчик, сбитый в Афганистане в 1987 году, может находиться на территории Пакистана, заявил знакомый с ситуацией источник.

«Он был сбит в 87 году. Скорее всего, ему не меньше 60 лет... Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан», – передает РИА «Новости» слова замруководителя ветеранской организации «Боевое братство» Вячеслава Калинина.

Он подчеркнул, что на первом этапе необходимо установить личность летчика и выяснить, почему он не выходил на связь в течение 30 лет.

Тем временем лидер Российского союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич заявил, что союз готов оказать любую помощь в возвращении на летчика родину.



«Российский союз ветеранов Афганистана готов оказать здесь любую помощь в возвращении его на родину. Надеюсь, у него есть такое желание», – сказал Клинцевич.



По его словам, подобный случая является далеко не единичным.



«Меня несколько лет назад во время командировки в Афганистан случай свел с бывшим советским военнослужащим, тоже пропавшим без вести на той войне. Он уже как-то неловко объяснялся по-русски и назвать себя отказался. Разумеется, я первым делом предложил ему помощь в возвращении на родину. Но в ответ услышал: «Все, 25 лет прошло, я отрезанный ломоть». На этом разговор закончился, и все попытки в дальнейшем разыскать этого человека успехом не увенчались. Увы, порой жизнь оборачивается вот такой трагической стороной», – сказал сенатор.

По словам Калинина, летчик хочет вернуться домой.

«В настоящее время наша ветеранская организация в плотном взаимодействии с афганскими дипломатическими структурами проводит работу по установлению личности бывшего советского военнослужащего, а также возможному возвращению его домой. По нашим данным он хочет вернуться домой», – подчеркнул Калинин.

Напомним, ранее в пятницу руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил, что советский летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся без вести пропавшим, жив.