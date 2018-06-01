В Афганистане найден живым сбитый советский летчик

Советский летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся без вести пропавшим, жив, сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

«Был найден российский летчик, сбитый в 1980-е над территорией Афганистана. Он до сих пор жив. Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и помощь административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», – передает РИА «Новости» слова Востротина, не назвавшего фамилию и имя летчика из соображений конфиденциальности.

По его словам, этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана на церемонии вручения наград и премий «Боевое братство» – «Боевые сестры», прошедшей накануне в Подмосковье.



В 2013 году газета ВЗГЛЯД сообщала, о том, что солдат Бахретдин Хакимов, уроженец Узбекистана, считавшийся пропавшим без вести с 1980 года в Афганистане, найден живым в западной провинции Герат. Позднее стало известно, что Хакимов не желает возвращаться на родину.