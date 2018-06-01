Дерипаска перестал быть владельцем вилл во Франции

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, попавший под американские санкции в апреле, переоформил недвижимость во Франции на родственников, сообщают СМИ.

Дерипаска в январе переоформил британскую фирму Terra Services на Валентину Дерипаску, 1938 года рождения и Павла Езубова, 1975 года рождения, сообщает РБК со ссылкой на регистр Великобритании. Фамилия, имя и отчество, а также дата рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата бизнесмена.

При этом сообщается, что Terra Services связана с компаниями, которые владеют объектами недвижимости во Франции. В реестре не сказано, какие именно объекты недвижимости принадлежат этим компаниям, однако известно, что они расположены в двух жилых зданиях в Париже и на одной вилле в Сан-Тропе.



Из выписок из французской базы недвижимости на 30 мая следует, что эти объекты недвижимости принадлежат Валентине Дерипаске и Езубову. Один из объектов – особняк, минимальная цена такого объекта составляет 18 тыс. евро за 1 кв. м, максимальная – 40 тыс. евро за 1 кв. м, согласно оценке экспертов компании Vendome Estate.



По другому адресу расположен жилой дом, минимальная цена за который составит 10 тыс. евро за 1 кв.м., максимальная – 13 тыс. евро.

Комплекс в Сан-Тропе, по данным Bear PM, включает основную виллу, гостевой дом и дом для обслуживающего персонала. Там имеется парк площадью 130 га, два бассейна и спа-центр.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Олега Дерипаски за пять месяцев 2018 года сократилось более, чем вдвое – до 4,03 млрд долларов.

6 апреля США объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список попали Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».