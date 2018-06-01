Назначен главный тренер тульского «Арсенала»

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1 июня, пятница | Последнее обновление — 13:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Вышинский отказался от гражданства Украины и попросил защиты у Путина
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам
Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу
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Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Перестаньте лебезить перед предателями!
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Мы строим общество, в котором патриотизм и гражданственность будут уделом «плебса». Так понимаю, что государство ничего с этим делать не собирается. Может, потому что это его устраивает. А может, оно просто не знает, что делать? Подробности...
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Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...
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250-я годовщина русской «гибридной войны»
Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Всякий раз давление Запада на население украинских территорий завершается всплеском народного гнева и приходом более или менее вежливых, но всегда неплохо вооруженных людей с северо-востока. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
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Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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