Назначен главный тренер тульского «Арсенала»

Олег Кононов назначен главным тренером футбольного клуба «Арсенал» (Тула), сообщила пресс-служба команды.

В должности 52-летний специалист сменил черногорца Миодрага Божовича, отказавшегося продлевать отношения с клубом даже после самого успешного в истории тульского футбола сезона, по итогам которого «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, передает РИА «Новости».

До «Арсенала» Кононов тренировал грозненский «Ахмат», «Краснодар», с которым взял бронзу чемпионата России-2014/15, «Севастополь», львовские «Карпаты», а также занимал должности ассистента в тираспольском «Шерифе», запорожском «Металлурге», минских «Локомотиве» и «Торпедо».