Открытое горение на полигоне ТБО «Часцы» ликвидировано

Открытое горение на мусорном полигоне «Часцы» в Одинцовском районе Московской области ликвидировано, его пересыпают грунтом, чтобы предотвратить тление, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Утром, в 06:20, было обнаружено возгорание на участке площадью 1 га, было открытое пламя. После того, как подключился МЧС и мы (мобилизовали) наши инженерные силы, пламени открытого не осталось, сейчас есть задымление. Инженерные силы мы увеличили, занимаемся пересыпкой грунта. Семь расчетом МЧС проливают те места, где было возгорание», – передает ТАСС слова Иванова.

Он отметил, что тление планируется ликвидировать в течение двух-трех дней.

«Полигон охранялся, есть ЧОП, патрулировала Росгвардия. Данных, что это поджог, нет. Проводится расследование», – добавил Иванов.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что полигон твердых бытовых отходов «Часцы» загорелся в Одинцовском районе Московской области на 49-м километре Можайского шоссе, огонь тушит вертолет Ка-32 Московского авиацентра. Площадь горения составила один гектар.