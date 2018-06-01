Полигон ТБО загорелся в Подмосковье на площади 1 гектар

Полигон твердых бытовых отходов «Часцы» загорелся в Одинцовском районе Московской области на 49-м километре Можайского шоссе, огонь тушит вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, сообщил представитель МАЦ.

«Экипаж вертолета Ка-32А участвует в тушении пожара на 49 километре Можайского шоссе в Одинцовском районе, где горит полигон твердых бытовых отходов», – передает РИА «Новости» слова источника.

Он отметил, что экипаж вертолета уже сбросил полигон 100 тонн воды. Площадь пожара составляет один гектар. Обстоятельства возгорания выясняются.

Напомним, ранее на полигоне твердых бытовых отходов «Сабурово» в Щелковском районе Подмосковья начался пожар. До пожара эта свалка тлела несколько дней. На борьбу с огнем отправились десятки пожарных расчетов. Привлекалась авиация.