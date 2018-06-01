Суд не выпустил на свободу бывшего мэра Миасса

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему главе Миасса (Челябинская область) Геннадию Васькову. Экс-мэра обвиняют в превышении полномочий.

В пятницу Челябинский облсуд оставил под стражей экс-главу Миасса Геннадия Васькова. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель облсуда Евгения Нациевская. Таким образом областной суд оставил в силе решение Тракторозаводского районного суда, куда с апелляций обратились адвокаты обвиняемого. Васьков пробудет в СИЗО как минимум до 14 июля.

Бывшего мэра обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, в прошлом году Васьков велел купить на средства бюджета по завышенной цене торговое помещение для размещения там детского сада. Следственные органы предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий.

Депутаты Миасского городского округа на сессии в конце апреля большинством голосов проголосовали против принятия отчета Васькова о результатах его деятельности и деятельности администрации округа за прошлый год. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку Васькова. После этого мэр написал на имя главы региона заявление об увольнении, которое было удовлетворено.