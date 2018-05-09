Пушков рассказал о полном фальши пафосе Порошенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что против нацизма боролись прежде всего украинцы.

«Порошенко искусственно выделяет роль украинцев в победе над нацистами Гитлера, но отказывается бороться с собственными нацистами, атакующими шествие «Бессмертного полка». Пафос президента Украины полон фальши», – написал Пушков в Twitter.

Накануне Порошенко резко высказался против акции «Бессмертный полк». Глава украинского государства заявил, что миссия шествия – «участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами». В Госдуме заявили, что у Порошенко «нет совести», а подобные высказывания являются оскорбительными для ветеранов.

Между тем, украинцы проигнорировали призыв президента Петра Порошенко не участвовать в акциях «Бессмертный полк». На акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка») в Киеве вышли около 2 тыс. человек. А всего по стране в праздновании Дня Победы, по данным МВД Украины, приняли участие 365 тыс. человек.

Не удалось избежать немногочисленных провокаций со стороны украинских радикалов, которые спровоцировали ряд конфликтов с участниками памятных мероприятий. Так, в Киеве украинские радикалы напали на главу местного отделения Российского центра науки и культуры (РЦНК) Константина Воробьева, когда тот шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.