В СФ объяснили причину поспешного выхода США из ядерной сделки с Ираном

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил причину, по которой Соединенные Штаты поспешили вышли из ядерной сделки с Ираном.

Российский сенатор заподозрил Трампа в намерении как можно быстрее развязать против Ирана войну.

«У каждого президента США за последние 20 лет была «своя» война, а у Буша – так даже две. Трамп возвращается к доктрине Буша по отношению к Ирану. Он сделал шаг к «своей» войне», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций. В тот же день Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском.

Напомним, эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США – с одной стороны, и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.