Оксфордский университет снял со стены почета портрет Мэй

Администрация Оксфордского университета сняла портрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, как выдающейся выпускницы факультета географии.

Администрация вуза сообщила, что «Тереза Мэй была включена в серию портретов, отмечающих высокие достижения выпускниц факультета географии», передает РИА «Новости».

Отмечается, что портрет британского премьера был «завешан записками с различными сообщениями, поэтому его сняли, он будет выставлен вновь, чтобы на него можно было посмотреть в том виде, как было задумано».

Как сообщает университетское издание Cherwell, незадолго до исчезновения портрета группа активистов организовала в Twitter движение NotAllGeographers (Не все географы), которое собиралось направить руководству вуза петицию с требованием убрать портрет Терезы Мэй.

По мнению активистов администрация университета не проконсультировалась со студентами о том, стоит ли включать Терезу Мэй в перечень выдающихся выпускниц. Кроме того, демонстрация портрета премьер-министра Британии может считаться выражением поддержки определенному политическому курсу.