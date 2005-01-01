Кучма обнаружил превращение Украины в «территорию беззакония»

Бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что Украина очень быстрыми темпами становится территорией, где не работают законы и конституция.

«Я, кажется, на десятую годовщину независимости Украины сказал, что Украина состоялась как независимое государство. Я сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории, где не работает ни конституция, ни законы, ничто», – сказал Кучма, передает РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо научится соблюдать конституцию, чтобы видеть ее недостатки, а не пытаться каждой новой власти менять главный закон государства под себя.

Отметим, что в 2013 году Кучма поддержал Евромайдан в совместном заявлении с экс-президентами Украины Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко. В 2014 году бывшие президенты также призывали Майдан с пониманием отнестись ко всем кадровым назначениям Порошенко.

Украинские политики уже давно начали выступать с критикой режима Порошенко, говоря о том, что законы в стране не работают. О беззаконии на Украине, к примеру, еще в 2015 году говорил экс-депутат Рады Владимир Олейник после провала закона об амнистии. Лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко в 2017 году заявлял, что страна по всем показателям находится в серьезном политическом и экономическом кризисе.

Народный депутат Надежда Савченко называла Порошенко «врагом народа», говоря о том, что простые украинцы «живут хуже с каждым днем». Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что протестное движение против действующей власти на Украине будет постоянно нарастать, сравнив Порошенко с Гитлером.