Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google, оставив под блокировкой используемые мессенджером Telegram IP-адреса.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Также Роскомнадзор сообщил, что подсети разблокированы для «обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов». При этом ведомство продолжает мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей.

Напомним, в конце апреля замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Google, Amazon и другие американские IT-гиганты, которые предоставляют IP-адреса Telegram, могут создать условия для ограничения его работы, но не делают это по политическим соображениям. До этого сообщалось, что Роскомнадзор прекратит веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации, перейдя на «более точечный» подход при блокировке Telegram.

Перед этим в работе видеохостинга YouTube и поисковой системы Google на территории России произошел сбой. Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке Telegram, в связи с этим некоторые адреса компании оказались в реестре запрещенных.