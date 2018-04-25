Роскомнадзор увидел политические мотивы в действиях Google в ситуации с Telegram

Amazon, Google и другие американские IT-гиганты, которые предоставляют IP-адреса Telegram, могут создать условия для ограничения его работы, но не делают это по политическим соображениям, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«И Amazon, и Google, и другие провайдеры абсолютно точно знают, какой диапазон IP они выдали Telegram, на каких подсетях они находятся, и как технически изолировать эти IP-адреса, чтобы их технически могли заблокировать операторы связи на территории РФ», – передает его слова ТАСС.

По его словам, в действиях этих компаний превалируют политические интересы, а не соображения коммерческой выводы.

Субботин добавил, что блокировка Telegram в России переросла в противодействие Роскомнадзора с мировыми IT-гигантами, «за спинами которых прячется» мессенджер.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор прекратит веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации, перейдя на более точечный подход при блокировке Telegram.

Перед этим в работе видеохостинга YouTube и поисковой системы Google на территории России произошел сбой. Сбои начались в ночь на 22 апреля. Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке Telegram на территории России, в связи с этим некоторые адреса компании оказались в реестре запрещенных.