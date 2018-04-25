Роскомнадзор пообещал отказаться от «ковровых блокировок» в борьбе с Telegram

Роскомнадзор прекратит веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации, перейдя на более точечный подход при блокировке Telegram, заявил глава Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Он сообщил, что в ведомстве прошла закрытая встреча, посвященная ситуации с блокировкой Telegram. По итогам этой встречи решено, что РОЦИТ продолжит прием жалоб от пользователей, «задетых» блокировками IP-адресов, передает ТАСС.

«При этом в самом Роскомнадзоре также подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и, в целом, станут подходить к блокировкам более точечно», – уточнил он.

Напомним, Роскомнадзор заблокировл десятки миллионов страниц в попытке борьбы с обходом мессенджером блокировки. В результате пострадали сторонние ресурсы.

Так, накануне работе видеохостинга YouTube и поисковой системы Google на территории России произошел сбой. Отмечалось, что сбои в работе YouTube и Google начались в ночь на 22 апреля. Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке Telegram на территории России, в связи с этим некоторые адреса компании оказались в реестре запрещенных.

В Сети называли действия Роскомнадзора «ковровыми блокировками».

В то же время, утверждает Роскомнадзор, корректными оказались всего около 2% обращений, поступивших на горячую линию Роскомнадзора с информацией о сбоях в работе сторонних ресурсов из-за блокировки Telegram.