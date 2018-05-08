Названы вероятные причины отравления украинских школьников

Причиной отравления более 50 украинских школьников могут быть пары ртути или проблемы с канализацией.

«Среди рабочих версий отравления – интоксикация парами ртути либо неизвестными пока веществами из канализационного коллектора», – рассказала ТАСС источник в Черкасском облсовете.

Также сообщается, что в управлении областной полиции возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» Уголовного кодекса Украины.

Тем временем число госпитализированных детей выросло до 51, 11 из них находятся в реанимации, передает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун. Она сообщила, что вылетает в Черкассы вместе с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом и будет «оперативно информировать о состоянии здоровья детей».

Президента Украины Петр Порошенко в курсе ситуации, написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook. «Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром», – написал он.

Напомним, ранее во вторник 17 детей потеряли сознание на школьной линейке. Позже число пострадавших выросло до 42 человек. Первоначальный анализ не выявил на месте происшествия следов сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов и ядовитых веществ.