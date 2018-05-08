Власти рассказали подробности обрушения пятиэтажки в Саратове

В пятиэтажном жилом доме в Саратове, где накануне произошло обрушение кирпичной кладки, зарегистрированы 106 человек, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из 106 зарегистрированных жителей 16 являются несовершеннолетними. В пункты временного содержания обратились 23 гражданина, их разместили в гостинице, передает РИА «Новости».

Власти окажут единовременную материальную помощь на нужды первой необходимости жильцам обрушившегося здания. Размер выплат будет определяться индивидуально, «в зависимости от материального положения семьи и количества детей».

К расчистке завалов на месте обрушения приступила спецтехника. После завершения работ специализированная организация исследует состояние дома, чтобы определить, подлежит ли дом восстановлению.

В региональном главке МЧС сообщили, что к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены 268 человек и 40 единиц техники, в том числе от МЧС – 105 человек и четыре единицы техники.

Также уточняется, что площадь обрушения кирпичной кладки угла пятиэтажного жилого дома в Саратове составила 100 кв. метров.

Прокурор Ленинского района Саратова Андрей Волков сообщил, что в месте обрушившегося угла здания располагались душевые и стояк канализации.

«Версии высказывать сейчас рано, дом будет обследован сотрудниками специализированной компании «Каркас», которая даст заключение об устойчивости дома, возможно ли запустить туда жителей или же нужно ставить вопрос о необходимости его сноса», – добавил Волков.

Он уточнил, что жилой дом был построен в 1963 году и «изначально (...) планировался как общежитие», однако, по предварительным данным, «в 2005 году ему присвоен статус многоквартирного жилого дома».

Напомним, в понедельник в Саратове произошло частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет. В прокуратуре сообщили, что дом не был аварийным.

Местный житель рассказал журналистам, что обрушившийся угол уже ремонтировали ранее. В этой части здания располагались санузлы и проходили трубы, и, предположительно, ЧП может быть связано с тем, что «там постоянно текла вода, постоянно (...) все вымывалось».