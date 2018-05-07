НАТО заявило о корыстных целях России в Сирии

Россия воспользовалась своей ролью в Сирии, чтобы укрепить военно-морские возможности в восточном Средиземноморье, в результате чего регион стал «перегружен» российским присутствием, – заявил глава Командования Объединенными силами НАТО в южной Европе Джеймс Фогго.

Президент России Владимир Путин воспользовался отчаянным положением президента Сирии Башара Асада, чтобы усилить российскую военную мощь за пределами Сирии, – подчеркнул Фогго, которого цитировала The Washington Post.

Кроме того, Фогго отметил регулярные «небезопасные или непрофессиональные» инциденты с участием российских самолетов в регионе. По его словам, восточное Средиземноморье становится все более «перегруженным» российскими судами.

«Это то с чем мы должны справляться как профессиональные военно-морские силы», – резюмировал Фогго.

Напомним, ранее США заявили о возвращении Второго флота Военно-морских сил. Это связано с возобновлением «конкуренции великих держав», – отметил ВМС США адмирал Джон Ричардсон. «Окружение» становится «более сложным», растет «число вызовов». Второй флот нужен для ответа на эти вызовы, подчеркнул он.