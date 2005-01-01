Школе в Уссурийске присвоили имя погибшего в Сирии генерала Асапова

В Уссурийске прошла церемония присвоения школе №25 имени Героя Российской Федерации, погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова, сообщили в администрации города.

В торжественной линейке приняла участие вдова генерала – Ольга Асапова. Она поблагодарила собравшихся за честь, оказанную ее супругу и отметила, что Валерий Асапов был порядочным человеком, трудолюбивым офицером, уважающим свою страну и пожелала ребятам равняться на него, передает РИА «Новости».

Школьники рассказывали о боевом пути Асапова, о его наградах, читали стихотворения. Собравшиеся почтили память генерал-лейтенанта минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске с именем Героя.

Напомним, генерал Валерий Асапов погиб в сентябре 2017 года при обстреле со стороны боевиков ИГ* в Сирии. В момент обстрела он находился на командном пункте сирийских войск, оказывая им помощь в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора.