ЕС собрался ввести новые антироссийские санкции из-за выборов президента в Крыму

Постоянные представители входящих в Евросоюз стран в понедельник рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении Москвы в связи с проведением выборов президента России в Крыму, говорится в повестке дня предстоящей встречи послов, опубликованной пресс-службой Совета ЕС.

В том случае, если послы входящих в Евросоюз стран согласуют введение новых ограничительных мер в отношении России, это решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник спецпосланник госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер, комментируя четырехлетнюю годовщину введения антироссийских санкций, призвал усилить санкции против Москвы

Отметим, Волкер далеко не в первый раз призывает к ужесточению антироссийских санкций, так в середине апреля спецпредставитель США по Украине призывал ЕС ужесточить санкции против России, по примеру США.