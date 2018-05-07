Спецпосланник США по Украине призвал усилить санкции против России

Спецпосланник госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер, комментируя четырехлетнюю годовщину введения антироссийских санкций, призвал усилить санкции против Москвы.

«С моей точки зрения, санкции – это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут», – сказал Волкер, слова которого передает РИА «Новости».

Отметим, ранее Волкер призвал ЕС ужесточить санкции против России, по примеру США.

Между тем, по словам президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко, новые санкции США ударили по американскому бизнесу больнее, чем по Олегу Дерипаске.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал пагубную роль Волкера в урегулировании кризиса на Украине.