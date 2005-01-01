Медведев своим решением породил новый анекдот про Мутко

После того, как Виталий Мутко был предложен Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера правительства по строительству, в соцсетях появились многочисленные шутки, связанные с допинговым скандалом, который разразился, пока чиновник был вице-премьером по спорту.

На этот счет, в частности, уже появился такой анекдот:

«Для подъема строительная отрасль России нуждается в хорошем допинге», – прокомментировал Мутко свое назначение на должность вице-премьера по строительству в правительстве Медведева».

В соцсетях также шутят, что теперь России можно быть спокойной за спорт, но придется поволноваться за строительство, другие напоминают, что именно Мутко курировал строительство стадиона «Зенит-Арена», которое длилось 10 лет и за это время значительно подорожало.

Также многие обратили внимание, что после того, как Медведев предложил кандидатуру Мутко на пост вице-премьера по строительству, депутаты «Единой России» засмеялись. Это слышно на видеозаписи с заседания (c 4.00).

Отметим, что по версии беглого главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Виталий Мутко был, якобы вовлечен в допинговую «схему» с российскими спортсменами. Чиновник был отстранен от участия в Олимпиадах Международным олимпийским комитетом, также покинул пост главы РФС незадолго до чемпионата мира по футболу.