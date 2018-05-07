ЕР поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера

Депутаты Госдумы от «Единой России» решили консолидированно проголосовать в поддержку кандидатуры Дмитрия Медведева на должность главы кабина, сообщил глава фракции единороссов Сергей Неверов.

«Фракция будет голосовать, 100% депутатов за данное решение, 100% депутатов за данное решение», – цитирует Неверова «Интерфакс».

В свою очередь, партия «Справедливая Россия» приняла решение проголосовать против кандидатуры Дмитрия Медведева на должность главы кабина, заявил лидер фракции справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов.

«Подавляющее большинство солидарно будет голосовать против», – заявил Миронов, добавив, что три члена фракции получили право свободного голосования.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на первого замруководителя фракции Михаила Емельянова, право проголосовать свободно получили Галина Хованска (глава комитета по жилищной политике и ЖКХ), Анатолий Аксаков (глава комитета по финансовому рынку) и Леонид Левин (руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи).

«Это касается только глав комитетов, потому что они выстраивают отношения с правительством, и пусть они определяются, какая позиция им нужна для взаимодействия. Кто хочет, может проголосовать против, кто-то воздержаться, кто-то – за. Но это право дано только трем председателям комитетов», – отметил Емельянов.

Напомним, после инаугурации президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. В его поддержку выступила ЛДПР, против – КПРФ. Голосование по его кандидатуре должно состояться 8 мая.

Газета ВЗГЛЯД предсказывала, что Дмитрий Медведев сохранит пост главы правительства и после 7 мая, и перечисляла задачи, которые глава государства поставит перед кабмином. Новые майские указы президента появятся с формированием нового кабмина, что, вероятно, произойдет в течение нескольких недель.