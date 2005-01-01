Выяснилось истинное отношение военных США к ракетам «Кинжал»

Руководство ВС США обеспокоено заступлением российских МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на боевое дежурство, сообщают американские СМИ. Ранее официальные заявления по поводу нового российского оружия в США звучали совершенно иначе.

«Ряд высокопоставленных военных США встретили развертывание гиперзвуковых российских ракет России (...) с большим опасением, отметив, что в США нет какой-либо эффективной защиты от них», – пишет Military Watch.

Отмечается, что ВС США не могут противостоять оружию, развивающему скорость более трех Махов, тогда как новейшие российские ракеты могут достигать 5-20 Махов. Американские силы не способны справиться и с советскими дозвуковыми ракетами семейства SCUD.



Журналисты также подчеркивают, что дальность «Кинжала» в сочетании с «МиГ-31» позволила бы истребителям, находящимся в России, «нанести удар по Западной Европе», а также позволить авиации, базирующейся на Дальнем Востоке, сохранять контроль над восточной Азией.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов ранее заявил, что на опытно-боевом дежурстве стоят 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны.

Отметим, что Пентагон ранее не проявлял беспокойства по поводу новейшего российского вооружения. В марте американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что речь президента Владимира Путина в послании Федеральному Собранию, где он рассказал об оружии России, была «разочаровывающей, но не удивительной».

«Я просмотрел клипы, которые показал Путин... и не увидел никаких изменений в оснащении российских вооруженных сил, и каждая из систем, о которых говорил Путин, еще требует многолетней доработки, поэтому они не повлияют на военный баланс сил», – заявлял Мэттис журналистам, передает «Голос Америки».

По его словам, демонстрация Россией новейшего вооружения «ни на что не влияет, кроме количества денег, которое они готовы потратить на что-то, что не изменяет стратегического баланса».