Лидером интернет-запросов на Украине оказалась «инаугурация Путина»

В поисковых запросах жителей Украины в понедельник лидирует «инаугурация Путина 2018», сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends.

При этом в анализ включены данные интернет-пользователей Крыма, Луганской и Донецкой областей. Именно там, а также в Харьковской области инаугурация президента России интересовала жителей Украины больше всего, сообщает «Таймер Одесса».

Согласно порталу Google Trends, этот запрос лидирует на Украине и по состоянию на 16.00. Особенный интерес к этой теме проявляют также Одесская и Николаевская области.

В понедельник избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. После этого правительство ушло в отставку, и Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.