Путин отметил успех конкурса «Лидеры России» в беседе с гостями инаугурации

В ходе разговора с активисткой «Молодежки ОНФ» Владимир Путин отметил, что конкурс «Лидеры России» показал отличный результат. Он добавил, что собирается посетить форум «Территория смыслов» в 2018 году.

Президент Владимир Путин после инаугурации пообщался с гостями церемонии на Соборной площади, среди которых были представители общественности, региональный актив «Единой России», волонтеры избирательных штабов Путина, патриотических и ветеранских организаций, сообщает «Интерфакс».

В ходе разговора с активисткой «Молодежки ОНФ», президент подчеркнул, что подобные проекты важно продолжать. Он отметил, что их надо делать более интересными и разнообразными, чтобы находить интересных и красивых людей.

«Вы знаете, что после мероприятий, которые мы провели, «Лидеров России», очень хороший получился результат, новые назначения, замминистров, в крупные компании. Я сам удивился. Чтобы было понятно, не было моих каких-то указаний, они реально понравились руководителям ведомств и крупных компаний, они реально их нашли, это был осознанный выбор», – добавил он.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что постарается приехать на молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» в этом году после того, как одна из активисток посетовала, что президент в прошлом году посетил форум «Таврида», но к ним на «Территорию смыслов» уже давно не заезжал, пишет РИА «Новости».

«Я постараюсь», – сказал Путин в ответ.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит с 2015 года во Владимирской области и собирает активных молодых людей со всей страны. В этом году мероприятие состоится с 27 июня по 12 августа, ожидается около 6 тысяч участников и шесть тематических смен: новые возможности развития студенческих объединения, образование будущего, цифровой мир, поколение доброй воли, эффективная политика, молодежная команда страны, говорится на официальном сайте форума.