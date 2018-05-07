Тихонов предрек России новые допинговые скандалы

Легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лишить права участвовать в чемпионате мира четверых российских ходоков.

«Тут у ходоков большой скандал сейчас как раз возник: тренер, которого дисквалифицировали, работал с атлетами. Сразу отстранили несколько наших спортсменов от международных стартов. Вроде бы наказали, но люди продолжают нарушать все нормы. Думаю, что мы сейчас на пороге еще нескольких подобных скандалов», – заявил Тихонов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 4 мая Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила российских спортсменов Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участвовать в командном ЧМ в нейтральном статусе, в связи с расследованием появившейся информации о том, что пожизненно отстраненный от тренерской деятельности Виктор Чегин участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.