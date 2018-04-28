Пожизненно дисквалифицированного тренера заметили на тренировке

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование по факту участия пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина в тренировках спортсменов сборной России по спортивной ходьбе.

Ранее группа сотрудников РУСАДА отправилась в киргизский город Каракол для проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил персоналом спортсмена сборной команды России по спортивной ходьбе.

«В ходе осуществляемых мероприятий установлен факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера Чегина в проведении тренировочных мероприятий на стадионе города Каракол с участием спортсменов сборной команды России по спортивной ходьбе», – говорится в заявлении на сайте РУСАДА.



РУСАДА уже направило во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) требование объяснить данный факт. Соответствующее уведомление получило и Минспорта.

Тем временем президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин еще раз призвал спортсменов не сотрудничать с тренерами, дисквалифицированными за нарушение антидопинговых правил.



«ВФЛА проводит большую работу по реформированию российской легкой атлетики, акцент делается и на проблемы антидопинга. Вся эта деятельность направлена на одно - восстановление ВФЛА и снятие запрета на участие в международных стартах наших спортсменов. Мы работаем, достигаем определенных успехов, но раз от разу сталкиваемся с подобными случаями... Пока наши тренеры и спортсмены не изменят ментальность, сколько бы ни работала ВФЛА, результата не будет», – передает ТАСС слова Шляхтина.



«Обращаюсь ко всем, надо одуматься и стать осознанными и помочь нам, нельзя «наступать на грабли», – добавил он.



Напомним, в марте 2016 года Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о пожизненной дисквалификации тренера Виктора Чегина, который руководил Центром олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, впоследствии переименованным в специализированную школу олимпийского резерва.

В июне того же года советник министра спорта по антидопинговым вопросам Наталья Желанова заявила, что бывший тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, получивший пожизненное отстранение от спорта из-за серии допинг-скандалов, совершенно точно не работает ни в одной сборной команде.