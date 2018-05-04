Российских ходоков отстранили от участия в ЧМ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила российских спортсменов Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участвовать в командном ЧМ в нейтральном статусе, сообщили в организации.

Как говорится в сообщении IAAF, такое решение было принято в связи с расследованием появившейся информации о том, что пожизненно отстраненный от тренерской деятельности Виктор Чегин участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии, передает РИА «Новости».

Напомним, 28 апреля российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование по факту участия пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина в тренировках спортсменов сборной России по спортивной ходьбе.