Работу Путина на посту президента одобряют 82% россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 82% граждан, свидетельствует социологический опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Оценки деятельности Владимира Путина на посту президента страны, заметно выросшие после марта 2014 года, сохраняются на высоком уровне уже четыре года», – передает РИА «Новости» материалы ВЦИОМ.

В 2012 году уровень одобрения работы главы государства находился на отметке 69%, в следующем году этот показатель составил 65%, к маю 2014-го он вырос до 86% и в последующие годы колебался в пределах 82-88%.

Согласно результатам нового опроса в начале мая, работу президента одобряют 82% россиян. Такой же показатель в 82% был зафиксирован, например, в ходе майского опроса 2007 года.

Из итогов опроса следует, что позитивно работу главы государства чаще склонны оценивать женщины (85%), жители сельской местности (85%) и люди старшего поколения (91% в группе респондентов старше 60 лет).

В последние годы доля недовольных работой президента колеблется в пределах 11-13%, а в мае 2012 года этот показатель составлял 22%, 2013-го – 26%. В ходе опроса в начале мая он составил 11%, как и в 2007 году.

«В целом баланс оценок оставался положительным во все годы президентства Путина (начиная с 2004 года – по имеющимся данным). Доли одобряющих в разы превосходили доли тех, кто высказывал недовольство в отношении деятельности главы государства», – отмечают во ВЦИОМ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 2-3 мая 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2004–2016 годах проводились квартирные опросы, в 2017 году – телефонный опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.

Согласно другому исследованию ВЦИОМ, почти 90% россиян говорят, что России сейчас нужны преобразования, в том числе 59% выступают за перемены в большинстве сфер, лишь 2% жителей страны не считают нужными какие-либо изменения.

Отмечается, что доля тех, кто желает перемен, превышает 50% во всех социально-демографических группах. Около 30% респондентов придерживаются мнения, что России требуются изменения только в некоторых сферах жизни общества.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 29-30 апреля и 2 мая 2018 года среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

7 мая Владимир Путин принесет присягу президента России. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России.