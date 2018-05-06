Ирак нанес авиаудары по командованию ИГ в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли серию ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство*» на сирийской территории, сообщили в пресс-службе премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади.

В сообщении пресс-службы иракского премьера, командующего ВС республики, говорится, что целью рейда стало командование террористической группировки на территории Сирии, передает ТАСС.

Приказ о проведении операции отдал Хейдар аль-Абади.

Добавим, накануне авианосная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» начала наносить удары по позициям «Исламского государства*» в Сирии.