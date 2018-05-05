Авианосная группа ВМС США приступила к ударам по Сирии

Авианосная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» начала наносить удары по позициям «Исламского государства*» в Сирии.

Удары наносятся из восточной части Средиземного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы ВМС США.

«Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок», – заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк. По его словам, боевые вылеты в рамках операции «Непоколебимая решимость» призваны ликвидировать «Исламское государство*» и угрозу от этой организации для мирового сообщества.

По данным коалиции во главе с США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.

Накануне в ВМС США сообщили, что находящаяся в Средиземном море авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала воздушные операции возглавляемой США международной антитеррористической коалиции против ИГ* в Сирии. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление американцев, напомнив, в частности, что США ранее уже ставили себе в заслугу разгром над ИГ.