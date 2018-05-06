Стало известно о попытке команды Трампа собрать компромат на команду Обамы

В 2017 году команда президента США Дональда Трампа поручила израильскому частному детективному агентству собрать компромат на бывших членов администрации Барака Обамы, пишут СМИ.

Белый дом интересовал компромат на тех чиновников из команды Обамы, которые отвечали за ядерную сделку с Ираном. В частности, речь идет о советнике Обамы по национальной безопасности Бене Родсе и советнике вице-президента Джо Байдена Колине Кале, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

В Белом доме надеялись, что, дискредитировав окружение Обамы, администрации Трампа будет легче разорвать соглашение с Ираном.

Особенное внимание детективы должны были обратить на связи команды Обамы с проиранскими лоббистами и СМИ, которые поддерживали сделку с Тегераном.

Результат работы агентства неизвестен, пишет Guardian.