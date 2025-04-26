Прошла заупокойная месса по папе Римскому Франциску в Париже

В Нотр-Даме провели мессу по папе Франциску накануне похорон

Tекст: Денис Тельманов

По информации BFMTV, в пятницу вечером в соборе Парижской Богоматери состоялась заупокойная месса по папе Римскому Франциску. В сообщении телеканала отмечается: «Большая толпа верующих вновь собралась на торжественную мессу в Нотр-Даме по папе Франциску».



На богослужении присутствовали премьер-министр Франции Франсуа Байру, министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, а также мэр Парижа Анн Идальго, передает BFMTV.

Ранее заупокойная месса по понтифику уже проводилась в соборе в день его смерти, в понедельник.

Похороны и обряд погребения папы Франциска состоятся в Риме и Ватикане, ожидается присутствие десятков тысяч верующих и более 160 делегаций со всего мира. Папа Франциск скончался в возрасте 88 лет в результате инсульта, по информации Ватикана, смерть наступила в 8.35 мск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить важные вопросы с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска, куда приглашены мировые лидеры, хирург Серджо Алфьери описал последние минуты жизни понтифика и невозможность оказать помощь после впадения в кому, а посол России в Ватикане Иван Солтановский выразил надежду, что будущий Папа Римский сохранит положительные аспекты духовного и социального наследия Франциска.

