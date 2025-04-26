Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Прошла заупокойная месса по папе Римскому Франциску в Париже
В Нотр-Даме провели мессу по папе Франциску накануне похорон
Вечером пятницы в парижском соборе Парижской Богоматери прошла заупокойная месса по покойному папе Франциску.
По информации BFMTV, в пятницу вечером в соборе Парижской Богоматери состоялась заупокойная месса по папе Римскому Франциску. В сообщении телеканала отмечается: «Большая толпа верующих вновь собралась на торжественную мессу в Нотр-Даме по папе Франциску».
На богослужении присутствовали премьер-министр Франции Франсуа Байру, министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, а также мэр Парижа Анн Идальго, передает BFMTV.
Ранее заупокойная месса по понтифику уже проводилась в соборе в день его смерти, в понедельник.
Похороны и обряд погребения папы Франциска состоятся в Риме и Ватикане, ожидается присутствие десятков тысяч верующих и более 160 делегаций со всего мира. Папа Франциск скончался в возрасте 88 лет в результате инсульта, по информации Ватикана, смерть наступила в 8.35 мск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить важные вопросы с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска, куда приглашены мировые лидеры, хирург Серджо Алфьери описал последние минуты жизни понтифика и невозможность оказать помощь после впадения в кому, а посол России в Ватикане Иван Солтановский выразил надежду, что будущий Папа Римский сохранит положительные аспекты духовного и социального наследия Франциска.