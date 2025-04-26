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Киркоров на концерте в Петербурге запаниковал во время работы пиротехники
Закрепленная на теле Киркорова пиротехника чуть не подожгла его костюм на концерте в Петербурге
Филипп Киркоров получил ожог во время номера с пиротехникой на концерте в зале «Октябрьский», но не остановил выступление.
Во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, произошел инцидент с пиротехникой, передает РИА «Новости». Одна из зрительниц рассказала, что когда за спиной у певца вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, у многих создалось впечатление, что на нем что-то загорелось.
«Во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось... Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали», – рассказала собеседница агентства.
На предоставленном зрительницей видео видно, что Киркоров находился над сценой на подвесной конструкции, а из-за его спины били фейерверки по три с каждой стороны. При этом видно, что столб искр бьет в канат, за который певец держался рукой.
Через несколько секунд работы пиротехники Киркоров стал интенсивно двигать руками, будто бы пытаясь сбить пламя.
По словам посетительницы, пиротехника работала очень интенсивно, и элемент костюма певца, предположительно, загорелся.
Несмотря на случившееся, концерт продолжился. Киркоров обыграл ситуацию, с улыбкой сказав в микрофон, что обжегся. Реакция артиста на форс-мажорную ситуацию вызвала овации в зале.
Комментариев от представителей Киркорова на момент публикации не поступило.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров объявил о планах вернуться на российскую сцену с двумя концертами в Петербурге после годового перерыва.
В городе Кочани в Северной Македонии на дискотеке «Пулс» произошел пожар, причиной которого стало использование пиротехники, в результате чего погибли более 50 человек.