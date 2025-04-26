В Чили задержали лидера радикальной группировки мапуче

Суд оставил под стражей обвиняемого в поджогах Федерико Катрилео

Tекст: Денис Тельманов

Задержание лидера радикальной группировки Resistencia Mapuche Lavkenche произошло, когда, по информации ТАСС, полиция Чили вышла на след Федерико Астете Катрилео. Он находился в бегах с 2017 года после того, как был выдан ордер на его арест по обвинению в поджогах.



Следователи считают, что даже находясь в розыске, Катрилео продолжал организовывать и участвовать в нападениях на объекты, принадлежащие лесоперерабатывающим компаниям. В 2022 году его группировка устроила поджог исторической мельницы 1915 года, которая входила в список архитектурного наследия Чили.

Суд принял решение оставить Катрилео под стражей на период рассмотрения дела. В последние годы радикальные группировки мапуче в Чили активизировались, требуя возврата земель предков и организуя поджоги и нападения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Чили новым президентом стал Габриэль Борич, которому предстояло решить проблему террористических вылазок индейцев мапуче, сжигающих дома белых фермеров и требующих возврата земель. В своей первой речи он обратился к согражданам на языке мапуче, подчеркивая исторические требования этого народа, не покоренного ранее империями, но ныне стремящегося взять реванш у чилийцев.

У побережья страны произошло землетрясение магнитудой 5,4, эпицентр которого находился в 50 километрах от города Овалье.

