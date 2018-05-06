Избитый вдохновитель Майдана попросил о государственной охране

Депутат Верховной рады Мустафа Найем, который попал в больницу после избиения, попросил предоставить ему государственную охрану, сообщают СМИ.

Найем обратился с такой просьбой к правоохранителям из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким. Депутат боится за свою жизнь, передает ТСН.