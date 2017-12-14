Опубликовано видео избиения вдохновителя Майдана

Пользователь Facebook Александр Кузьменко опубликовал на своей странице в соцсети видео нападения на депутата Верховной рады Мустафу Найема, которому сломали челюсть.

На опубликованном в Facebook видео можно заметить, что Найема окружили пять человек. Один из них ударил депутата по лицу, после этого его толкнули и нанесли еще несколько ударов.

Инцидент произошел 30 апреля в центре Киева. По словам самого депутата, его «попробовали подрезать» на перекрестке бульвара Шевченко и Крещатика. Тогда он заблокировал дорогу машине, водитель которой попытался это сделать, и вступил перепалку с ним и пассажиром. Однако подрезавшие депутата «решили вызвать своих ребят», один из которых и начал избивать Найема. В больнице Найему диагностировали «перелом челюсти и чего-то еще».

Позже член коллегии министерства внутренних дел Украины нардеп Антон Геращенко сообщил о задержании трех подозреваемых, но брат Найема Маси в свою очередь отметил, что среди них нет тех, кто участвовал в самом нападении, передает РИА «Новости».

Позже Мустафа Найем опубликовал подробности, связанные с расследованием этого инцидента, и отметил, что «хороших новостей пока мало». В частности, стало известно, что четвертый подозреваемый, тот самый, который его бил, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя.

Отметим, что именно Найем был одним из организаторов киевского Майдана.