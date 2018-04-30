Депутату Рады «мажоры» сломали челюсть в центре Киева

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем рассказал, как в результате конфликта на дороге «мажоры» сломали ему челюсть.

Как заявил в Facebook Найем, конфликт возник из-за того, что «кубик на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать». Депутат сказал, что «не любит» подобное поведение, «особенно мажоров и машины сопровождения».

«Если подрезают, ведут себя по хамски и с гонором, не уступаю принципиально», – заявил он.

Найем «преградил дорогу», что привело к «перепалке». Депутат вызвал полицию.

«Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять», – рассказал он.

По словам Найема, «перепалка закончилась дракой»: «Ну, как дракой – дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то».

Депутат отметил, что полицию вызывал «как обычный гражданин», правоохранители «приехали в разумные сроки; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал».

«Не давайте себя в обиду на дорогах – дорогая машина и крутые номера не повод позволять уродам плевать себе в лицо», – заявил он.